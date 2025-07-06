Мусаев о том, как называть предсезонный матч: «Неофициальный, разницы нет. У каждой команды задача — хорошо подготовиться к сезону»
Мурад Мусаев заявил, что ему все равно, как называть товарищеские матчи.
В субботу «Краснодар» победил в контрольной игре «Ростов» (4:2).
«Неофициальный. А дальше разницы нет. Нам и «Ростову» нужно было провести хороший спарринг перед началом сезона.
Некоторые спорят, как правильно называть эти матчи. Для меня не имеет значения. У каждой из команд есть задачи — мы хотим хорошо подготовиться к сезону», — сказал тренер «Краснодара».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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