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Мусаев о том, как называть предсезонный матч: «Неофициальный, разницы нет. У каждой команды задача — хорошо подготовиться к сезону»

Мурад Мусаев заявил, что ему все равно, как называть товарищеские матчи.

В субботу «Краснодар» победил в контрольной игре «Ростов» (4:2).

«Неофициальный. А дальше разницы нет. Нам и «Ростову» нужно было провести хороший спарринг перед началом сезона. 

Некоторые спорят, как правильно называть эти матчи. Для меня не имеет значения. У каждой из команд есть задачи — мы хотим хорошо подготовиться к сезону», — сказал тренер «Краснодара».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
товарищеские матчи (клубы)
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