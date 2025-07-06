Уткин о мнении, что Мусаев – удобный тренер для Галицкого: «Смешно. Он всегда был максимально самостоятелен. Если бы Галицкий хотел тренировать сам, получил бы лицензию»

Даниил Уткин уверен в самостоятельности Мурада Мусаева во главе «Краснодара».

– Мусаев кажется малоэмоциональным: даже чемпионство праздновал будто обычную победу. Он всегда такой?

– Не скажу, что он эмоционален в радостные моменты. Как вы, наверное, ожидаете от тренера – чтобы тот бегал как сумасшедший, взяв титул.

Но если Мусаев недоволен чем-то – эмоций достаточно. Наверное, смотрели видео с матча ЛЧ в Севилье, когда по раздевалке макеты летали? Это в нем всегда было.

Вообще, он каким был в мои 14, таким и остался. Хотя прошло уже 11 лет.

– До чемпионства про Мусаева говорили: он просто удобный тренер для Галицкого. Как относился к этому?

– Смешно было. Я же находился внутри команды, все видел.

Мусаев всегда был максимально самостоятелен. Максимум, что могло быть: приезжает Галицкий на тренировку, спрашивает – почему этот играет, а этот нет, например. Олегыч отвечал, по каким причинам принял такое решение. И все – вопрос закрыт.

Это то, что я лично видел.

Сергей Николаевич всегда общается с тренерами – думаю, так было, есть и будет. Но на этом все. Если бы он хотел тренировать сам, получил бы лицензию, встал на бровку. Клуб-то его, – сказал воспитанник «Краснодара» и полузащитник «Балтики», права на которого принадлежат «Ростову », в интервью Спортсу’‘ .

Даниил Уткин – с новой стороны. Интервью о религии, семье и сожалении

Мусаев о том, влияет ли Галицкий на выбор состава: «Ни один футболист не видел, что это не мое решение. «Краснодар» проигрывает – «Мусаев плохой», выигрывает – «это Галицкий, хорошие игроки»