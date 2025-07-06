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Уткин о мнении, что Мусаев – удобный тренер для Галицкого: «Смешно. Он всегда был максимально самостоятелен. Если бы Галицкий хотел тренировать сам, получил бы лицензию»

Даниил Уткин уверен в самостоятельности Мурада Мусаева во главе «Краснодара».

– Мусаев кажется малоэмоциональным: даже чемпионство праздновал будто обычную победу. Он всегда такой? 

– Не скажу, что он эмоционален в радостные моменты. Как вы, наверное, ожидаете от тренера – чтобы тот бегал как сумасшедший, взяв титул.

Но если Мусаев недоволен чем-то – эмоций достаточно. Наверное, смотрели видео с матча ЛЧ в Севилье, когда по раздевалке макеты летали? Это в нем всегда было.

Вообще, он каким был в мои 14, таким и остался. Хотя прошло уже 11 лет. 

– До чемпионства про Мусаева говорили: он просто удобный тренер для Галицкого. Как относился к этому?

– Смешно было. Я же находился внутри команды, все видел.

Мусаев всегда был максимально самостоятелен. Максимум, что могло быть: приезжает Галицкий на тренировку, спрашивает – почему этот играет, а этот нет, например. Олегыч отвечал, по каким причинам принял такое решение. И все – вопрос закрыт. 

Это то, что я лично видел.

Сергей Николаевич всегда общается с тренерами – думаю, так было, есть и будет. Но на этом все. Если бы он хотел тренировать сам, получил бы лицензию, встал на бровку. Клуб-то его, – сказал воспитанник «Краснодара» и полузащитник «Балтики», права на которого принадлежат «Ростову», в интервью Спортсу’‘

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Опубликовано: Sports
Источник: Спортс”
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