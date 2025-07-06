Даниил Уткин: «Грозный – самый безопасный город России. Если в 22-23 часа ты, твоя женщина с ребенком идете домой, будь уверен, ничего не произойдет. Люди там приветливые и дружелюбные»

Даниил Уткин назвал Грозный самым безопасным городом России.

– Ты два года (пусть и с перерывами) прожил в Грозном – это новая для тебя культура, быт. Как опыт?

– Очень интересный – в плане становления личности в том числе. Понравилось, как там живут люди, какие они приветливые и дружелюбные.

Как в Грозном чтят традиции, с уважением относятся к старшим. Мне это очень близко.

– А дружелюбие в чем проявляется?

– Бывает, подойдешь в чужом городе спросить дорогу – тебе могут и не ответить. В Грозном всегда помогут.

Плюс, на мой взгляд, это самый безопасный город России. Если в 22-23 часа ты, твоя женщина с ребенком будете идти от гостей до дома, будь уверен, вообще ничего не произойдет. Вас еще и проводят.

И очень трепетное отношение к детям. Например, предложат помощь с коляской (условно, через бордюр перенести) или просто угостят ребенка чупа-чупсом, – сказал полузащитник «Балтики», права на которого принадлежат «Ростову», в интервью Спортсу’‘ .

Даниил Уткин – с новой стороны. Интервью о религии, семье и сожалении