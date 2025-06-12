«Ростов» отдал Уткина «Балтике» в аренду с правом выкупа
«Ростов» отдал Даниила Уткина в аренду «Балтике».
«Даниил Уткин арендован «Балтикой».
Полузащитник с нового сезона-2025/26 будет играть за калининградский клуб на правах аренды с правом выкупа.
Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи!» – говорится в сообщении «Ростова».
Минувший сезон Уткин провел в аренде в «Ахмате». На счету хавбека 21 матч в Мир РПЛ, 1 гол и 2 результативные передачи.
С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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