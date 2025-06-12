«Ростов» отдал Уткина «Балтике» в аренду с правом выкупа

«Ростов» отдал Даниила Уткина в аренду «Балтике».

«Даниил Уткин арендован «Балтикой».

Полузащитник с нового сезона-2025/26 будет играть за калининградский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Желаем Даниилу продуктивной работы и удачи!» – говорится в сообщении «Ростова ».

Минувший сезон Уткин провел в аренде в «Ахмате ». На счету хавбека 21 матч в Мир РПЛ , 1 гол и 2 результативные передачи.

С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь .