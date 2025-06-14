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«Ахмат» покинули Адамов, Уткин, Жиров, Камилов, Харин, Руис Диас и Мацуев

«Ахмат» сообщил об уходе семи футболистов.

В связи с окончанием срока аренды в свои клубы вернулись защитник Арсен АдамовЗенит») и полузащитник Даниил УткинРостов»).

Также команду из Грозного покинули защитник Александр Жиров, полузащитники Владислав Камилов, Евгений Харин и Минкаил Мацуев, форвард Родриго Руис Диас.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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