«Ахмат» покинули Адамов, Уткин, Жиров, Камилов, Харин, Руис Диас и Мацуев

«Ахмат» сообщил об уходе семи футболистов.

В связи с окончанием срока аренды в свои клубы вернулись защитник Арсен Адамов («Зенит ») и полузащитник Даниил Уткин («Ростов »).

Также команду из Грозного покинули защитник Александр Жиров , полузащитники Владислав Камилов, Евгений Харин и Минкаил Мацуев, форвард Родриго Руис Диас.