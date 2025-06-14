«Ахмат» покинули Адамов, Уткин, Жиров, Камилов, Харин, Руис Диас и Мацуев
«Ахмат» сообщил об уходе семи футболистов.
В связи с окончанием срока аренды в свои клубы вернулись защитник Арсен Адамов («Зенит») и полузащитник Даниил Уткин («Ростов»).
Также команду из Грозного покинули защитник Александр Жиров, полузащитники Владислав Камилов, Евгений Харин и Минкаил Мацуев, форвард Родриго Руис Диас.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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