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Один из главных кандидатов на замену Угальде в «Спартаке» – форвард «Палмейраса» Лопес

Стало известно, кем «Спартак» может заменить Манфреда Угальде.

Аргентинский форвард «Палмейраса» Флако Лопес – один из главных кандидатов на замену Манфреду Угальде в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

«Угальде близок к уходу из «Спартака». Ожидается, что 7 июля «Фейеноорд» сделает новое предложение по трансферу Угальде. Большие шансы, что игрок покинет клуб. Тогда Лопес будет одним из главных кандидатов на замену», – добавил источник «Чемпионата».

Лопес выступает в составе «Палмейраса» с лета 2022 года. За бразильский клуб у него 147 матчей и 43 гола.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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