Ковач раскритиковал стадион «Метлайф» в США: «Больше напоминает поле для гольфа. Полив недостаточный, мяч прилипает к полю. На сухом газоне играть невозможно»

Нико Ковач раскритиковал стадион «Метлайф» в США.

Ранее «Боруссия » уступила «Реалу » (2:3) в 1/4 финала клубного ЧМ на этой арене.

«Больше напоминает поле для гольфа, так что здесь можно загонять мяч в лунку. Газон очень коротко подстрижен. Но это не та трава, на которой мы привыкли в Бундеслиге и на двух других стадионах.

Полив был недостаточным, я бы так сказал, потому что для этого просто нет нужного оборудования. Когда газон слишком сухой, играть невозможно. Мяч прилипает к полю», – сказал тренер «Боруссии».