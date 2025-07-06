Ковач раскритиковал стадион «Метлайф» в США: «Больше напоминает поле для гольфа. Полив недостаточный, мяч прилипает к полю. На сухом газоне играть невозможно»
Нико Ковач раскритиковал стадион «Метлайф» в США.
Ранее «Боруссия» уступила «Реалу» (2:3) в 1/4 финала клубного ЧМ на этой арене.
«Больше напоминает поле для гольфа, так что здесь можно загонять мяч в лунку. Газон очень коротко подстрижен. Но это не та трава, на которой мы привыкли в Бундеслиге и на двух других стадионах.
Полив был недостаточным, я бы так сказал, потому что для этого просто нет нужного оборудования. Когда газон слишком сухой, играть невозможно. Мяч прилипает к полю», – сказал тренер «Боруссии».
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