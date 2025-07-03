Ковач о «Реале»: «Мы видим тот же стиль, который Алонсо показывал в «Байере». Они играют очень вертикально и быстро»
Нико Ковач cчитает, что «Реал Мадрид» стал играть как «Байер» Хаби Алонсо.
5 июля «Боруссия» Дортмунд встретится с мадридцами в четвертьфинале клубного чемпионата мира.
«У «Реала» отличная команда с несколькими прекрасными индивидуальностями.
Они играют в очень вертикальном и быстром стиле. По сути, мы видим тот же стиль, который Хаби уже показывал в «Леверкузене».
Мы не фавориты. В футболе нужно играть первым номером. Если мы выступим так же, как в первом тайме против «Монтеррея», у нас будут шансы», – сказал главный тренер «Боруссии».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?20770 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости