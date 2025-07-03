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Ковач о «Реале»: «Мы видим тот же стиль, который Алонсо показывал в «Байере». Они играют очень вертикально и быстро»

Нико Ковач cчитает, что «Реал Мадрид» стал играть как «Байер» Хаби Алонсо.

5 июля «Боруссия» Дортмунд встретится с мадридцами в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

«У «Реала» отличная команда с несколькими прекрасными индивидуальностями.

Они играют в очень вертикальном и быстром стиле. По сути, мы видим тот же стиль, который Хаби уже показывал в «Леверкузене».

Мы не фавориты. В футболе нужно играть первым номером. Если мы выступим так же, как в первом тайме против «Монтеррея», у нас будут шансы», – сказал главный тренер «Боруссии».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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