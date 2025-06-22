Ковач про Джоба Беллингема: «Он силен, вынослив и хорошо чувствует игру. В 19 лет ему еще не хватает дисциплины – теряет позицию, когда мяч у соперника»

Нико Ковач высказался об игре полузащитника «Боруссии» Джоба Беллингема.

19-летний младший брат полузащитника «Реала» и экс-игрока «Боруссии » Джуда Беллингема забил первый гол за клуб из Дортмунда в матче с «Мамелоди Сандаунс » (4:3) на клубном чемпионате мира.

«Он силен, вынослив и хорошо чувствует игру. Сейчас он все еще вникает в то, что мы делали на тренировках в течение последних месяцев.

В 19 лет ему еще не хватает дисциплины. Он склонен терять позицию, особенно когда мяч у соперника», – сказал главный тренер немецкого клуба.

Первый гол Джоба Беллингема за «Дортмунд» – и братское празднование. Это самый веселый матч КЧМ