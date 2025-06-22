Ковач про Джоба Беллингема: «Он силен, вынослив и хорошо чувствует игру. В 19 лет ему еще не хватает дисциплины – теряет позицию, когда мяч у соперника»
Нико Ковач высказался об игре полузащитника «Боруссии» Джоба Беллингема.
19-летний младший брат полузащитника «Реала» и экс-игрока «Боруссии» Джуда Беллингема забил первый гол за клуб из Дортмунда в матче с «Мамелоди Сандаунс» (4:3) на клубном чемпионате мира.
«Он силен, вынослив и хорошо чувствует игру. Сейчас он все еще вникает в то, что мы делали на тренировках в течение последних месяцев.
В 19 лет ему еще не хватает дисциплины. Он склонен терять позицию, особенно когда мяч у соперника», – сказал главный тренер немецкого клуба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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