Ковач про 2:1 с «Монтерреем»: «Тяжелая игра, как мы и ожидали. Матч против «Реала» – это бонус и большой вызов для «Боруссии»
Нико Ковач высказался о победе «Боруссии» над «Монтерреем» (2:1) в 1/8 финала КЧМ.
Немецкий клуб сыграет с «Реалом» в 1/4 финала турнира в США.
«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы хорошо играли в первом тайме, должны были забить еще один или два гола. Во втором тайме мы хорошо защищались, и это было необходимо. Соперник оказывал на нас давление, но я не думаю, что мы дали им слишком много шансов.
После перерыва мы были недостаточно агрессивны, не было высокого прессинга. В итоге мы достигли своей цели. Матч против «Реала» – это бонус и большой вызов для нас», – сказал главный тренер клуба из Дортмунда.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ФИФА
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