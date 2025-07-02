Ковач про 2:1 с «Монтерреем»: «Тяжелая игра, как мы и ожидали. Матч против «Реала» – это бонус и большой вызов для «Боруссии»

Нико Ковач высказался о победе «Боруссии» над «Монтерреем» (2:1) в 1/8 финала КЧМ.

Немецкий клуб сыграет с «Реалом » в 1/4 финала турнира в США.

«Тяжелая игра, как мы и ожидали. Мы хорошо играли в первом тайме, должны были забить еще один или два гола. Во втором тайме мы хорошо защищались, и это было необходимо. Соперник оказывал на нас давление, но я не думаю, что мы дали им слишком много шансов.

После перерыва мы были недостаточно агрессивны, не было высокого прессинга. В итоге мы достигли своей цели. Матч против «Реала» – это бонус и большой вызов для нас», – сказал главный тренер клуба из Дортмунда .