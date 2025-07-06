«Боруссия» 4 года не выигрывает трофеев. В 2021-м дортмундцы взяли Кубок Германии
«Боруссия» Дортмунд осталась без трофеев четвертый год подряд.
Команда под руководством Нико Ковача проиграла «Реалу» (2:3) в четвертьфинале клубного чемпионата мира.
Таким образом, «Боруссия» вновь завершила сезон, не завоевав ни одного трофея. В Бундеслиге клуб занял 4-е место и вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Барселоне». В Кубке Германии «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» (0:1) во втором раунде.
В последний раз дортмундская команда завоевывала трофей в сезоне-2020/21 – тогда она одержала победу в Кубке Германии.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Википедия»
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