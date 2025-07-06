«Боруссия» 4 года не выигрывает трофеев. В 2021-м дортмундцы взяли Кубок Германии

«Боруссия» Дортмунд осталась без трофеев четвертый год подряд.

Команда под руководством Нико Ковача проиграла «Реалу » (2:3) в четвертьфинале клубного чемпионата мира.

Таким образом, «Боруссия » вновь завершила сезон, не завоевав ни одного трофея. В Бундеслиге клуб занял 4-е место и вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив «Барселоне». В Кубке Германии «Боруссия» проиграла «Вольфсбургу» (0:1) во втором раунде.

В последний раз дортмундская команда завоевывала трофей в сезоне-2020/21 – тогда она одержала победу в Кубке Германии.