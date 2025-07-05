У Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости. Хавбека «Баварии» увезли в больницу после столкновения с Доннаруммой

У Джамала Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости.

«Бавария » уступила «ПСЖ » в матче 1/4 финала клубного ЧМ (0:2).

На 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала , выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом.

Хавбека «Баварии» унесли с поля на носилках.

Как сообщает Sky Sport, 22-летний футболист был немедленно доставлен в больницу. По информации источника, существует подозрение на перелом малоберцовой кости.