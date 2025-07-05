У Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости. Хавбека «Баварии» увезли в больницу после столкновения с Доннаруммой
У Джамала Мусиалы подозрение на перелом малоберцовой кости.
«Бавария» уступила «ПСЖ» в матче 1/4 финала клубного ЧМ (0:2).
На 3-й добавленной к 1-му тайму минуте Мусиала, выбегая к воротам «ПСЖ», столкнулся с Джанлуиджи Доннаруммой в штрафной площади и травмировал голеностоп. Его левая нога изогнулась неестественным образом.
Хавбека «Баварии» унесли с поля на носилках.
Как сообщает Sky Sport, 22-летний футболист был немедленно доставлен в больницу. По информации источника, существует подозрение на перелом малоберцовой кости.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sport
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