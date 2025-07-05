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Компани про 0:2 с «ПСЖ»: «Бавария» играла как нужно, но не смогла себя вознаградить, все решили детали. Такие ситуации повышают мотивацию на будущее»

Венсан Компани высказался после вылета «Баварии» с клубного чемпионата мира.

«Бавария» уступила «ПСЖ» в 1/4 финала турнира (0:2).

«Я считаю, что такие ситуации повышают мотивацию на будущее. Мы не будем заходить в раздевалку и говорить, что ребята плохо сыграли. Мы сыграли именно так, как нужно было сыграть против «ПСЖ», но не смогли себя вознаградить. Таков футбол.

Жаль, что мы не смогли создать еще 2-3 голевых момента в концовке после удалений у «ПСЖ». Это было вполне возможно. Мы заранее знали, что исход матча решат детали, и именно так и произошло.

Завтра мы возвращаемся домой, а потом у нас будет трехнедельный отпуск. Предсезонная подготовка начнется не раньше, чем через 3 недели. Ребятам нужно набраться сил и немного отдохнуть, чтобы сделать следующий шаг».

О травме Джамала Мусиалы

«Я редко бываю так зол в перерыве, не на своих игроков – я знаю, что в жизни есть гораздо более важные вещи, – но для этих парней это их жизнь. Такие люди, как Джамал [Мусиала], живут ради этого. Он только что оправился, и теперь происходит это. Ты чувствуешь себя беспомощным. Моя кровь все еще кипит, но не из-за результата (таков футбол), а из-за того, что это случилось с человеком, который так любит эту игру.

Я не из тех, кто жалуется. Это произошло, но наша борьба заключается в том, чтобы перед началом сезона убедиться, что такого больше не произойдет. Нужно сохранять спокойствие и объективность.

Честно говоря, удача тоже нужна. Сегодня мы ничего не смогли поделать с травмой Мусиалы. Не всегда можно держать все под контролем. Очень жаль», – сказал главный тренер «Баварии».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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