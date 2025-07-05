Владимир Пономарев: «Я не националист, но в команде РПЛ капитан должен быть русским. Согласен с Тюкавиным»

Владимир Пономарев согласен, что капитанами в РПЛ должны быть россияне.

Ранее Константин Тюкавин заявил , что в «Динамо » капитанами могут быть только русские.

– Тюкавин, конечно, не совсем этично высказался, но я с ним согласен. В этот вопрос очень аккуратно нужно входить. В команде российского чемпионата капитан обязательно должен быть русским.

– Вы бы не одобрили иностранца с капитанской повязкой в составе ЦСКА?

– Конечно, я был бы против. Но армейцы так не поступят. Только если капитан травму получит и придется срочно кому‑то передавать повязку, обычно ее защитникам отдают, а у нас в обороне много легионеров играет.

Но вообще капитан должен быть русским, я не националист, но спорт есть спорт, – сказал бывший защитник ЦСКА .