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Владимир Пономарев: «Я не националист, но в команде РПЛ капитан должен быть русским. Согласен с Тюкавиным»

Владимир Пономарев согласен, что капитанами в РПЛ должны быть россияне.

Ранее Константин Тюкавин заявил, что в «Динамо» капитанами могут быть только русские. 

– Тюкавин, конечно, не совсем этично высказался, но я с ним согласен. В этот вопрос очень аккуратно нужно входить. В команде российского чемпионата капитан обязательно должен быть русским.

Вы бы не одобрили иностранца с капитанской повязкой в составе ЦСКА?

– Конечно, я был бы против. Но армейцы так не поступят. Только если капитан травму получит и придется срочно кому‑то передавать повязку, обычно ее защитникам отдают, а у нас в обороне много легионеров играет.

Но вообще капитан должен быть русским, я не националист, но спорт есть спорт, – сказал бывший защитник ЦСКА

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Владимир Алексеевич Пономарев
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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logoКонстантин Тюкавин
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