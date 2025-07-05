Владимир Пономарев: «Я не националист, но в команде РПЛ капитан должен быть русским. Согласен с Тюкавиным»
Владимир Пономарев согласен, что капитанами в РПЛ должны быть россияне.
Ранее Константин Тюкавин заявил, что в «Динамо» капитанами могут быть только русские.
– Тюкавин, конечно, не совсем этично высказался, но я с ним согласен. В этот вопрос очень аккуратно нужно входить. В команде российского чемпионата капитан обязательно должен быть русским.
– Вы бы не одобрили иностранца с капитанской повязкой в составе ЦСКА?
– Конечно, я был бы против. Но армейцы так не поступят. Только если капитан травму получит и придется срочно кому‑то передавать повязку, обычно ее защитникам отдают, а у нас в обороне много легионеров играет.
Но вообще капитан должен быть русским, я не националист, но спорт есть спорт, – сказал бывший защитник ЦСКА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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