Владимир Пономарев: «Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов. Если приехал работать в страну, то изучай ее язык – это порядочно, культурно»
Владимир Пономарев рад, что Фабио Челестини хочет овладеть русским языком.
«Очень хорошо, что он выразил желание учить русский. Все-таки сложно через переводчика до футболистов мысли доносить, получаются непонятки. Здесь он прав.
В ЦСКА уже и Мойзес на русском заговорил, да и в команде почти все и всё понимают. Тот же Марио Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов.
Иностранным тренерам необязательно учить русский язык после переезда в РПЛ, но желательно. Это все зависит от конкретного человека, его отношения к стране, в которой он работает. Это просто порядочно, культурно.
Если приехал работать в страну, то изучай ее язык», – сказал бывший защитник армейцев.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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