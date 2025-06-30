Владимир Пономарев: «Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов. Если приехал работать в страну, то изучай ее язык – это порядочно, культурно»

Владимир Пономарев рад, что Фабио Челестини хочет овладеть русским языком.

«Очень хорошо, что он выразил желание учить русский. Все-таки сложно через переводчика до футболистов мысли доносить, получаются непонятки. Здесь он прав.

В ЦСКА уже и Мойзес на русском заговорил, да и в команде почти все и всё понимают. Тот же Марио Фернандес русский не выучил, потому он бестолочь, дeбил из дeбилов.

Иностранным тренерам необязательно учить русский язык после переезда в РПЛ , но желательно. Это все зависит от конкретного человека, его отношения к стране, в которой он работает. Это просто порядочно, культурно.

Если приехал работать в страну, то изучай ее язык», – сказал бывший защитник армейцев.