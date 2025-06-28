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  • «Фернандес – фуфло самое настоящее. Он в России понты навел для кухарок, а в Бразилии никому не нужен. 10 лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать». Пономарев о Марио
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«Фернандес – фуфло самое настоящее. Он в России понты навел для кухарок, а в Бразилии никому не нужен. 10 лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать». Пономарев о Марио

Владимир Пономарев назвал фуфлом Марио Фернандеса.

Ранее стало известно, что 34-летний экс-защитник сборной России не подпишет контракт с «Торпедо». Он вернулся в Бразилию. 

«Это нормальное явление. Кому он нужен, этот Марио Фернандес? Он здесь-то понты навел для кухарок, в обороне играть не умеет и не играл. За него отрабатывали Игнашевич и братья Березуцкие, а он только голы сумел забить случайные.

В Бразилии он никому не нужен был, когда из ЦСКА уехал. Приехал в Россию опять проситься, бабки заколачивать сумасшедшие. «Зенит» его принял. Зачем? ЦСКА разобрался, не принял его, и правильно сделал.

Пусть едет. Марио и так много заработал в ЦСКА, он миллионер уже. Десять лет болтался в ЦСКА и по-русски не научился разговаривать.

Не пора ли вешать бутсы на гвоздь? Да, ему давно пора. Он хотел в сборную Бразилии попасть, его не взяли, он не нужен. Что, они не разбираются в игроках, что ли? Что, они не понимают, что он фуфло самое настоящее?

У нас он проявился в какой-то степени, назабивал голы, и назвали его Супер Марио, а там он никому не нужен. Там таких Марио до чертовой матери, это у нас такой футбол бедненький. Ярких игроков абсолютно нет.

Так что давно пора, Марио, пускай сядет там и сидит», – сказал бывший защитник ЦСКА и сборной СССР.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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