Владимир Пономарев: «Плохо, что у «Спартака» Станкович не учит русский. Поэтому они и ковыряются на 6-м месте. Как он относится к стране, так и страна к нему»

Владимир Пономарев хотел бы, чтобы Деян Станкович заговорил на русском языке.

«Вот плохо, что у «Спартака » Станкович не учит русский. Поэтому они и ковыряются там на шестом месте. Как он относится к стране, так и страна к нему.

Ему надо брать пример с Челестини . А Станкович еще и из Сербии, близкой к России страны.

Чего там изучать-то? За год можно научиться говорить на русском. Чего в этом такого?» – сказал бывший защитник ЦСКА .