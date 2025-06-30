Владимир Пономарев: «Плохо, что у «Спартака» Станкович не учит русский. Поэтому они и ковыряются на 6-м месте. Как он относится к стране, так и страна к нему»
Владимир Пономарев хотел бы, чтобы Деян Станкович заговорил на русском языке.
«Вот плохо, что у «Спартака» Станкович не учит русский. Поэтому они и ковыряются там на шестом месте. Как он относится к стране, так и страна к нему.
Ему надо брать пример с Челестини. А Станкович еще и из Сербии, близкой к России страны.
Чего там изучать-то? За год можно научиться говорить на русском. Чего в этом такого?» – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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