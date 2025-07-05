Валуев о Смолове: «Хочется махать кулаками? Вон ринг, татами, ковер – вперед»
Николай Валуев высказался о драке с участием Федора Смолова в «Кофемании».
– Почему некоторые футболисты склонны к размахиванию кулаками в общественных местах?
– Футболисты просто чаще на слуху, отсюда и обсуждение. Другие тоже машут, но их не обсуждают в силу неизвестности. Никому не позволено этого делать. Хочется? Вон ринг, татами, ковер – вперед, – заявил депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?28530 голосов
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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