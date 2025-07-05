Валуев о Смолове: «Хочется махать кулаками? Вон ринг, татами, ковер – вперед»

Николай Валуев высказался о драке с участием Федора Смолова в «Кофемании».

– Почему некоторые футболисты склонны к размахиванию кулаками в общественных местах?

– Футболисты просто чаще на слуху, отсюда и обсуждение. Другие тоже машут, но их не обсуждают в силу неизвестности. Никому не позволено этого делать. Хочется? Вон ринг, татами, ковер – вперед, – заявил депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу.