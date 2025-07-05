Смолов в июне выплатил 1 млн рублей пострадавшему в конфликте в «Кофемании» и извинился – мужчина пока не забрал деньги. Федор не пошел на сделку с вымогателями (Sport Baza)
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
Утверждалось, что неизвестные требовали у Смолова 1 млн рублей, затем 3 млн, угрожая опубликовать видео конфликта. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн. МВД проводит проверку по факту конфликта и возможного вымогательства денег у футболиста.
Как сообщает Sport24 со ссылкой на Sport Baza, Смолов передал извинения мужчине, получившему удар по лицу, и признал, что его поведение было неподобающим. 11 июня футболист выплатил компенсацию в 1 млн рублей для возмещения ущерба и примирения сторон.
Смолов выразил готовность увеличить сумму компенсации потерпевшему в несколько раз. При этом идти на сделку с группой лиц-вымогателей, которые шантажировали футболиста публикацией видео с дракой, он не стал.
Деньги Смолов перевел через нотариуса на счет в одном из банков. Эта сумма и сейчас доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста. Однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с пострадавшим.
Вскоре после попытки примирения группа лиц стала вымогать у спортсмена деньги и после отказа опубликовала видео конфликта.
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