Смолов в июне выплатил 1 млн рублей пострадавшему в конфликте в «Кофемании» и извинился – мужчина пока не забрал деньги. Федор не пошел на сделку с вымогателями (Sport Baza)

Федор Смолов выплатил 1 млн рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании».

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Утверждалось , что неизвестные требовали у Смолова 1 млн рублей, затем 3 млн, угрожая опубликовать видео конфликта. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн. МВД проводит проверку по факту конфликта и возможного вымогательства денег у футболиста.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на Sport Baza, Смолов передал извинения мужчине, получившему удар по лицу, и признал, что его поведение было неподобающим. 11 июня футболист выплатил компенсацию в 1 млн рублей для возмещения ущерба и примирения сторон.

Смолов выразил готовность увеличить сумму компенсации потерпевшему в несколько раз. При этом идти на сделку с группой лиц-вымогателей, которые шантажировали футболиста публикацией видео с дракой, он не стал.

Деньги Смолов перевел через нотариуса на счет в одном из банков. Эта сумма и сейчас доступна для получения потерпевшим без каких-либо условий или требований со стороны футболиста. Однако сторона потерпевшего пока не стала этим пользоваться. Кроме того, представители потерпевшего отказали Смолову в возможности лично общаться с пострадавшим.

Вскоре после попытки примирения группа лиц стала вымогать у спортсмена деньги и после отказа опубликовала видео конфликта.

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев