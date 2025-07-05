Отец Смолова о драке: «Что случилось – то случилось. Значит, были причины»

Отец Федора Смолова прокомментировал инцидент с дракой в «Кофемании».

«Об этом узнал тоже только сегодня. Что случилось – то случилось. Значит, были причины. Он взрослый человек, разберется в своих делах», – сказал Михаил Смолов.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.