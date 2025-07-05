Участник конфликта со Смоловым: «Произошло недопонимание. Он предлагал закрыть счет – я отказался, начался конфликт. У меня претензий нет. Были извинения через адвокатов»

Участник конфликта с Федором Смоловым высказался об инциденте.

5 июля стало известно, что Смолов нанес удары двум мужчинам в «Кофемании» в Москве 28 мая.

«Лично у меня никакого конфликта нет. Произошло недопонимание, которое повлекло последствия. Смолов подходил, предлагал закрыть счет – я отказался. На этом фоне начался конфликт и два удара моему коллеге.

Только через время узнал, что это был Смолов. Пьяный ли был? Не могу судить, для этого должна быть экспертиза. Но понятно, что в «Кофемании» утром продолжают после вечеринок. Лично я не писал заявление, у меня претензий нет. Были извинения через адвокатов», – сказал бизнесмен Андрей Попелуха.

Смолов извинялся перед посетителями «Кофемании» за шумное поведение и предлагал оплатить всем счет. В ответ прозвучал мат от сидящих за одним из столиков, начался конфликт («СЭ»)