Виктория Лопырева: «Смолов не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт»
Виктория Лопырева заявила, что Федор Смолов не конфликтный человек.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.
«Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт», — подчеркнула Лопырева.
Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев
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