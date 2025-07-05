Виктория Лопырева: «Смолов не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт»

Виктория Лопырева заявила, что Федор Смолов не конфликтный человек.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

«Я не знаю, что произошло, но одно могу сказать точно: Федя не конфликтный человек и никогда первый не стал бы провоцировать конфликт», — подчеркнула Лопырева .

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев