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Собчак о Смолове, ударившем двух мужчин: «А что за «химия» между «Кофеманией» и футболистами?»

Ксения Собчак высказалась о потасовке в «Кофемании» с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«А что за «химия» между «Кофеманией» на Никитской и футболистами? Дежавю, которого не ждали: Федор Смолов и очередная драка в этом заведении», – написала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале.

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев

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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Ксении Собчак
logoФедор Смолов
logoАлександр Кокорин
Ксения Собчак
logoКокорин и Мамаев
logoСборная России по футболу
logoПавел Мамаев
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
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