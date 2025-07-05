Собчак о Смолове, ударившем двух мужчин: «А что за «химия» между «Кофеманией» и футболистами?»

Ксения Собчак высказалась о потасовке в «Кофемании» с участием Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев .

«А что за «химия» между «Кофеманией» на Никитской и футболистами? Дежавю, которого не ждали: Федор Смолов и очередная драка в этом заведении», – написала журналистка Ксения Собчак в телеграм-канале.

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев