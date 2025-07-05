Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за драку в мае

Федор Смолов принес извинения посетителям «Кофемании» за драку.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Как отмечает «Р-Спорт», в полной версии видеозаписи видно, как Смолов после удара второго посетителя ушел в противоположную сторону ресторана и принес извинения сидевшим там посетителям. После этого Федор в компании друзей покинул заведение.