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Смолов извинился перед посетителями «Кофемании» за драку в мае

Федор Смолов принес извинения посетителям «Кофемании» за драку.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России Федора Смолова. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

Как отмечает «Р-Спорт», в полной версии видеозаписи видно, как Смолов после удара второго посетителя ушел в противоположную сторону ресторана и принес извинения сидевшим там посетителям. После этого Федор в компании друзей покинул заведение.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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