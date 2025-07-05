УЕФА оштрафовал «Рому» на 3 млн евро за нарушение финансовых обязательств. «ПСЖ», «Милан», «Интер», «Монако», «Бешикташ», «Антверпен» выполнили условия и не наказаны

УЕФА оштрафовал «Рому» на 3 млн евро.

Год назад десять европейских клубов нарушили правила финансовой устойчивости и подписали с УЕФА соглашения об урегулировании. Союз установил перед ними экономические требования, которые каждый клуб должен был соблюдать.

«Милан», «Интер», «Монако», «Марсель», «ПСЖ», «Бешикташ», «Трабзонспор» и «Антверпен» достигли промежуточных финансовых целей, установленных на 2024 год.

«Рома » «незначительно» превысила целевой показатель, установленный на финансовый 2024 год. За это итальянцы получили штраф в размере 3 млн евро. Спортивные санкции на клуб наложены не будут.

«Истанбул», которому грозило исключение из еврокубков в случае невыполнения требований УЕФА, выполнил условия в завершившемся сезоне. Турецкий клуб не будет исключен из еврокубков и больше не находится в режиме урегулирования.

УЕФА за нарушение правила доходов оштрафовал «Челси» на 80 млн евро условно, из которых 20 млн – обязательный платеж, «Барселону» – на 60 млн с безусловной выплатой 15 млн