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  • УЕФА втрое сократит штраф «Барсы» в 60 млн евро за некорректное отражение прибыли, испытательный срок – 3 года. В случае рецидива возможны санкции в еврокубках (Diario Sport)
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УЕФА втрое сократит штраф «Барсы» в 60 млн евро за некорректное отражение прибыли, испытательный срок – 3 года. В случае рецидива возможны санкции в еврокубках (Diario Sport)

УЕФА смягчит санкции против «Барселоны» за несоответствия в бухгалтерском учете.

Напомним, в Ла Лиге доходы от использования финансовых рычагов учитываются как обычные, в то время как УЕФА считает их выходящими за рамки нормы.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта встретился с главой УЕФА Александером Чеферином, чтобы объяснить бухгалтерские различия. Также сообщалось, что исполнительный орган УЕФА предложил оштрафовать «Барселону» на 60 млн евро.

По данным Diario Sport, сиге-гранатовым удалось достичь соглашения, в рамках которого штраф будет сокращен примерно в 3 раза при условии соблюдения клубом ряда условий в течение следующих трех лет. В частности, в течение указанного срока «Барселона» обязалась четко соблюдать баланс бюджета, контролировать расходы и зарплатную ведомость, не прибегая к финансовым рычагам и другим схемам, не разрешенным правилами УЕФА. Отмечается, что руководящий орган европейского футбола, вероятнее всего, будет ориентироваться на критерии надзора Ла Лиги.

В случае невыполнения необходимых условий «Барселона» должна будет оплатить полную сумму штрафа – 60 миллионов евро. Помимо этого УЕФА также рассматривает возможность сокращения заявки или лишение очков в еврокубках.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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