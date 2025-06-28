  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)
23

УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L’Equipe)

«Лиону» придется перевести УЕФА крупную сумму.

Сосланный во второй дивизион «Олимпик» вчера сообщил, что подписал с Союзом европейских футбольных ассоциаций соглашение, позволяющее выступить в Лиге Европы в случае сохранения места в Лиге 1 по итогам рассмотрения апелляции.

По данным L’Equipe, «Лиону» назначен штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется заплатить УЕФА в любом случае, а необходимость перечислить оставшуюся сумму будет зависеть от выполнения клубом определенных финансовых требований.

Утверждается, что достичь поставленных целей будет тяжело: они предполагают вливание значительных средств в бюджет в кратчайшие сроки, ограничение фонда заработной платы, выход на положительное трансферное сальдо. При этом еще нужно будет добиться сохранения прописки в высшей лиге – иначе участие в ЛЕ будет исключено.

«Лион» исключили из Лиги 1. За бардак с деньгами

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoЛион
logoлига 1 Франция
logoУЕФА
финансовый фэйр-плей
logoЛига Европы УЕФА
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Текстор о переводе «Лиона» в Лигу 2: «Мне, американцу, было сложно адаптироваться к французской системе. Нужно исправить ошибки. Но финансовых проблем нет»
4сегодня, 17:07
«Лион» рассчитывает сыграть в ЛЕ при отмене перевода в Лигу 2: «Мы подписали соглашение с УЕФА»
7вчера, 21:28
«ПСЖ» для помощи «Лиону» выплатил деньги за трансфер Барколя раньше срока. Лионцев перевели во вторую лигу из-за финансовых проблем
47вчера, 08:17
Главные новости
Роналду советует посетить Саудовскую Аравию: «Знаю историю страны и что многое поменялось. Здесь здорово, чудесная культура. Приезжаю на Красное море не просто так, а потому что нравится»
712 минут назад
Кто из английских звезд болеет за «Манчестер Сити»? И еще 47 вопросов про футбол
13 минут назадСпецпроект
«МЮ», вероятно, придется доплачивать Рэшфорду, Гарначо и Антони в случае аренды. Убедить другие команды взять на себя всю их зарплату будет тяжело из-за слабой переговорной позиции
1055 минут назад
Унаи не хочет в «Спартак» и сообщил об этом «Марселю». Клуб Лиги 1 пытается переубедить хавбека сборной Марокко (Gazzetta.gr)
28сегодня, 20:12Видео
«Челси» почти за 55 млн фунтов покупает Гиттенса у «Боруссии». Вингер проходит медосмотр
11сегодня, 20:02
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Челси» против «Бенфики», «Палмейрас» обыграл «Ботафого»
199сегодня, 20:00Live
«Торпедо» проведет на «Арене Химки» большую часть домашних игр сезона: «На стадионе меняют газон с натурального на искусственный»
18сегодня, 19:55
Рамос, Олисе, Фран Гарсия, Энцо, Отаменди и Буну – в сборной группового этапа КЧМ от Goal
14сегодня, 19:48
Глушаков о карьере в политике: «Все возможно, я ни от чего не зарекаюсь. Дзюба справился бы с ролью депутата Госдумы»
27сегодня, 19:46
Роналду верит, что саудовская лига входит в топ-5: «Те, кто не играл здесь и утверждает обратное, не смыслят в футболе. А ЧМ-2034 будет самым прекрасным в истории»
73сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Валерий Карпин: «Динамо» интересуется Сергеевым. Я не участвую в переговорах»
8 минут назад
«Зенит» хочет отдать Кирша в аренду «Черноморцу» (Metaratings)
224 минуты назад
Андрей Аршавин: «Тикнизян был близок к «Зениту», а разница в зарплате была не настолько велика. «Локомотив» сам не хотел оставлять его в России»
25 минут назад
Евро-2025 (U21). Финал. Англия против Германии
1429 минут назадLive
Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе – ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»
538 минут назад
«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов – скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн
252 минуты назад
Радимов о Мусаеве: «Объективно лучший тренер сезона. Выиграл чемпионат с «Краснодаром» после шести лет доминирования «Зенита». Точка»
3сегодня, 20:17
Гаджиев о драке «Краснодара» и «Динамо» Махачкала: «Ситуацию Зидана и Матерацци нельзя создавать ни при каких обстоятельствах. Оштрафуем участников стычки»
сегодня, 20:09
«Бенфика» – «Челси». Ди Мария и Делап играют. Онлайн-трансляция
7сегодня, 20:01Live
Ямаль выложил фото Марадоны времен «Барсы» с десяткой на спине. Ламин может получить этот номер в следующем сезоне
11сегодня, 19:27Фото