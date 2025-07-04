Карпин стартовал в «Динамо» с трех побед в товарищеских матчах. Общий счет – 10:1

Валерий Карпин выиграл первые матчи во главе «Динамо».

Московский клуб сегодня обыграл сербский «Партизан» со счетом 3:1. До этого были победы над сербской командой ОФК со счетом 4:0 в товарищеском матче. А игра против 2Drots 26 июня завершилась со счетом 3:0.

О назначении Карпина главным тренером «Динамо » было объявлено 13 июня. Первая официальная игра – против «Балтики» – состоится ориентировочно 18-21 июля.