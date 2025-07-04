«Динамо» еще не пропускало при Карпине – 3:0 с 2Drots и 4:0 с «Белградом». 2.35 – не пропустят от «Партизана»
«Динамо» сыграет с «Партизаном» на BetBoom Братском Кубке в Москве.
Московский клуб еще не пропускал при новом главном тренере Валерии Карпине – 3:0 против 2Drots и 4:0 с ОФК «Белград».
Букмекеры дают коэффициент 1.43 на очередную победу «Динамо» при Карпине и 2.35 на то, что москвичи снова не пропустят.
Матч состоится 4 июля, начало – в 19:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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