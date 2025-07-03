Карпин о «Зените» и Энрике: «Машина стоит 100 млн евро и будет везти лучше? Для меня – нет. Может себе позволить другой клуб такие траты? Нет!»
Валерий Карпин прокомментировал траты клубов РПЛ на трансферы.
– Существует ли какой-то предел, сколько может потратить российский клуб, чтобы пригласить игрока?
– Смотря у какой команды.
– Что вы можете, например, сказать о бразильце Луисе Энрике из «Зенита», купленном более чем за 35 млн евро?
– Ну, если у меня есть эти деньги... Допустим, какая-то машина стоит 100 млн евро? Стоит она таких денег и будет везти лучше? Для меня – нет.
Но если я могу себе это позволить, то хорошо.
– Но если вы едете по разбитым дорогам.
– Вот именно, об этом и разговор. Можете себе позволить – раз, плюс дороги хорошие, плюс это и другое – хорошо, покупаем.
Может себе позволить другой клуб такие траты? Нет! Он не может себе позволить в принципе, потому что таких денег нет, – сказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: РБК
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