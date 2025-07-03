Мостовой о словах Карпина про зарплаты игроков: «Мы еще думали: ни хрена себе – играют в РПЛ, а получают больше, чем те, кто играет в Англии, Испании»

Александр Мостовой оценил словах Валерия Карпина о зарплатах футболистов РПЛ.

Главный тренер «Динамо » считает , что зарплаты игроков завышены минимум на 50 процентов.

«Мы на эту тему уже лет 15 говорим, как только у нас началось искусственное раздувание этих зарплат.

Мы давно уже говорим, когда люди нигде не играют, ничего не выигрывают, я имею в виду по европейским меркам, но в чемпионате России получают больше, чем те, кто выигрывает там [за рубежом] Лиги чемпионов, играют в сильных европейских чемпионатах и так далее. Об этом говорили много раз и те, кто играет за границей.

Мы еще в свое время думали: ни хрена себе – играют в чемпионате России, а получают больше, чем те, кто играет в Англии, Испании или еще где-то [за рубежом].

Просто есть футболисты, которых, елки-палки, в Европе будут в запасе держать, и они будут получать там, как и все остальные. А у нас он будет нормально получать, а его имя даже никто не знает», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .