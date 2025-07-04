Ковальчук о Карпине в футбольном «Динамо»: «Опытный и харизматичный специалист, много где поиграл. Пожелаю ему уделять много внимания молодежи. Это наше будущее»

Илья Ковальчук дал совет Валерию Карпину развивать молодежь в «Динамо».

– Что пожелаете Валерию Карпину, который возглавил футбольное «Динамо»? Именно в системе московского клуба развивается ваш сын.

– Валерий Георгиевич – очень опытный и харизматичный специалист. Он много где поиграл, у него огромный опыт. Уверен, Карпин может не только дать очень многое главной команде, но и вывести динамовскую академию на новый уровень, дать импульс молодежной команде.

Все от него этого ждут. Хочу пожелать Карпину, чтобы он вкладывал все свои знания и силы не только в основную команду, но и уделял много внимания молодежи. Потому что это наше будущее, – сказал бывший форвард сборной России по хоккею.