Ковальчук о Карпине в футбольном «Динамо»: «Опытный и харизматичный специалист, много где поиграл. Пожелаю ему уделять много внимания молодежи. Это наше будущее»
Илья Ковальчук дал совет Валерию Карпину развивать молодежь в «Динамо».
– Что пожелаете Валерию Карпину, который возглавил футбольное «Динамо»? Именно в системе московского клуба развивается ваш сын.
– Валерий Георгиевич – очень опытный и харизматичный специалист. Он много где поиграл, у него огромный опыт. Уверен, Карпин может не только дать очень многое главной команде, но и вывести динамовскую академию на новый уровень, дать импульс молодежной команде.
Все от него этого ждут. Хочу пожелать Карпину, чтобы он вкладывал все свои знания и силы не только в основную команду, но и уделял много внимания молодежи. Потому что это наше будущее, – сказал бывший форвард сборной России по хоккею.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости