Россия и Чили сыграют в Москве в ноябре: «Скоро объявят о дате и стадионе, где пройдет матч»

Федерации футбола Чили объявила о договоренности проведения матча с Россией.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве.

В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч», — сказал глава Федерации футбола Чили Пабло Милад.