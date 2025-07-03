Россия и Чили сыграют в Москве в ноябре: «Скоро объявят о дате и стадионе, где пройдет матч»
Федерации футбола Чили объявила о договоренности проведения матча с Россией.
«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Чили и России в ноябре этого года. Игра пройдет в Москве.
В скором времени наши федерации официально объявят о дате и стадионе, на котором пройдет этот матч», — сказал глава Федерации футбола Чили Пабло Милад.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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