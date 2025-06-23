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Депутат Свищев о реакции Украины на матч с Чили: «Они хотят оставить Россию в изоляции, скоро эти дешевые потуги закончатся. РФС не стоило торопить события, теперь будут мучать угрозами»

Дмитрий Свищев высказался о реакции Украины на возможный матч России и Чили.

Ранее сообщалось, что украинское консульство в Сантьяго призвало сборную Чили отказаться от товарищеского матча с Россией, первоначально запланированного на ноябрь.

«Они хотят оставить Россию в изоляции. Понятно, что им это не удастся. Все больше и больше федераций разных видов спорта возвращали российских спортсменов. Скоро эти дешевые потуги закончатся.

Честно говоря, нашей федерации не надо было торопить события. Зачем говорить об этом? Надо было сначала обсудить условия, достичь дипломатических или хотя бы устных договоренностей. Теперь же наши соседи будут мучать письмами, угрозами и оскорблениями.

Чилийская сторона вполне может отказаться от проведения матча. Нужно быть более прагматичными», – сказал депутат Госдумы Свищев.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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