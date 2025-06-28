Генсек РФС Митрофанов: «Украинцы постоянно рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Но вы же видите, что матчи проводятся, причем с интересными и сильными сборными»
Генеральный секретарь РФС высказался о попытках Украины сорвать матчи России.
Ранее сообщалось, что украинское консульство в Сантьяго призвало сборную Чили отказаться от товарищеского матча с Россией, первоначально запланированного на ноябрь.
«Не понимаю, как консульство Украины может что-то рекомендовать федерации футбола Чили. Они постоянно занимаются тем, что рекомендуют той или иной стране с нами не играть. Несмотря на это, вы же видите, что матчи проводятся, причем с разными интересными и сильными сборными. Конкретной ситуации, когда украинцы помешали проведению матча сборной России, не было.
Есть и давление на отдельных игроков из европейских клубов. Их команды иногда давят на футболистов, чтобы они в составе сборной сюда не ехали. Часть в итоге едет, часть – нет», – сказал Максим Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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