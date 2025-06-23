Генсек РФС о попытках Украины помешать проведению матча России и Чили: «Заниматься нужно развитием футбола в своей стране, а не смотреть, что происходит у соседей»
Генсек РФС посоветовал украинцам следить за развитием футбола у себя.
Ранее сообщалось, что украинское консульство в Сантьяго призвало сборную Чили отказаться от товарищеского матча с Россией, первоначально запланированного на ноябрь.
«Считаю, что заниматься нужно развитием футбола в своей стране, а не смотреть, что происходит у соседей. Тогда и не будут прокатывать на выборах в исполком УЕФА, как это случилось с украинским кандидатом.
Если говорить о проведении товарищеских матчей, то мы ведем переговоры со многими федерациями, в том числе с чилийской. При этом придерживаемся практики анонсировать конкретные встречи только после подписания официального контракта», – сказал Максим Митрофанов.
Что теперь будет с «Торпедо»?14402 голоса
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости