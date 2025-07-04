«Динамо» продлило контракт с Лепским до 2028 года
«Динамо» продлило контракт с Иваном Лепским.
Новое соглашение с 20-летним воспитанником академии рассчитано до лета 2028 года.
Весной 2022 года защитник дебютировал на профессиональном уровне за «Динамо-2», а через год стал привлекаться к тренировкам с главной командой.
В прошлом сезоне Лепский провел 3 матча за «Динамо» в Мир РПЛ, забив гол. Во второй части сезон он перешел в «Сокол» на правах аренды.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?25272 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости