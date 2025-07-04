«Динамо» продлило контракт с Лепским до 2028 года

«Динамо» продлило контракт с Иваном Лепским.

Новое соглашение с 20-летним воспитанником академии рассчитано до лета 2028 года.

Весной 2022 года защитник дебютировал на профессиональном уровне за «Динамо-2», а через год стал привлекаться к тренировкам с главной командой.

В прошлом сезоне Лепский провел 3 матча за «Динамо » в Мир РПЛ , забив гол. Во второй части сезон он перешел в «Сокол» на правах аренды.