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«Крылья» выбирают между Черновым из «Спартака» и Кики из «Актобе». С «Динамо» обсуждаются детали трансфера Лепского (Иван Карпов)

«Крылья Советов» могут приобрести Никиту Чернова или Габи Кики.

«Крылья Советов» выбирают между Черновым из Спартака и камерунцем из Казахстана: у клуба осталось 2 кандидата на оставшуюся позицию центрального защитника.

Еще одного центрального защитника помимо 30-летнего Божина самарцы уже почти взяли – это 20-летний Лепский. Сейчас с «Динамо» обсуждаются последние детали трансфера (например, опцию обратного выкупа). Что же касается второго, то тут возникла дилемма.

Ранее «Крылья» рассматривали кандидатуру 30-летнего Кики из «Актобе» (его хочет Адиев). Контракт Габи действует до нового года, но у футболиста есть договоренность, что он бесплатно может уйти из команды за полгода до его окончания.

Однако сейчас появилась возможность взять 29-летнего Чернова, который может покинуть «Спартак» этим летом. Акцент в комплектовании идет на россиян, поэтому клуб взял паузу на подумать», – написал инсайдер Иван Карпов. 

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
возможные трансферы
logoГаби Кики
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Казахстан
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoМагомед Адиев
logoАктобе
logoИван Лепский
logoНикита Чернов
logoСергей Божин
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