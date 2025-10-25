«От Месси любой игрок далек. У нас общего – только имя». Верде из ЦСКА про Лео
Лионель Верде из ЦСКА ответил на вопрос о сравнениях с Лионелем Месси.
– В ЦСКА тебя сравнивали с Месси?
– Это, конечно, комплимент для меня, но считаю, что мне далеко до Месси. Думаю, любой игрок далек от Месси. Единственное, что у меня общего с Месси, – это имя.
– В последнее время ты совсем не играл. Тебя это сильно расстраивает?
– Не думаю, что испытываю какой-то дискомфорт. Решение принимает тренер.
Если не играю, значит, мне нужно в чем-то прибавить, потому что мои партнеры по команде сейчас играют лучше, и именно поэтому я всегда стараюсь тренироваться изо всех сил, чтобы заслужить место в составе, – сказал аргентинский полузащитник ЦСКА.
