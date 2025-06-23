Защитник «Динамо» Лепский о Камчатке: «Горы, много снега, медведи ходят, очень красиво. В сильные морозы не играли в мини-футбол, а к минус 15-18 привыкнуть можно»

Иван Лепский рассказал о детстве на Камчатке.

– Я родился в Вилючинске – это закрытый город, там базируются подводные лодки, поэтому впускают туда только по пропускам.

Горы, много снега, медведи ходят, очень красиво. У меня дедушка работает в Кроноцком заповеднике – контактирует с медведями каждый день.

– Как семья там оказалась?

– Мама родилась в Севастополе, ее отец поехал на заработки на Камчатку, потом они переехали в Петропавловск-Камчатский, а чуть позже – в Вилючинск.

Зимой с девушкой туда ездили – показывал места, где я рос, рассказывал, как проходило мое детство. Познакомил со всеми родственниками, было здорово.

– Как ты проводил время в детстве?

– Занимался горнолыжным спортом, играл в мини-футбол, все детство провел на поле. Летом там так же, как в Москве, спокойно можно играть.

Зимой сложнее, но в сильные морозы нас не выводили на поле. Максимально низкая температура, при которой играл – где-то минус 15 или 18. Это еще нормально, можно привыкнуть, – сказал защитник «Динамо».

Напомним, вторую часть сезона-2024/2025 Иван Лепский провел в аренде в «Соколе ».