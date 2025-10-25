Слот о встрече ван Дейка с игроками «Ливерпуля»: «Он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были. Я не мог бы желать от него большего в этой роли»
Арне Слот Арне Слот высказался о командном совещании Вирджила ван Дейка.
Ранее капитан «Ливерпуля» рассказал, что созвал встречу с игроками «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Юнайтед».
«Красные» в воскресенье уступили «МЮ» (1:2) в АПЛ. Это поражение стало для команды четвертым подряд. В среду мерсисайдцы разгромили «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов.
«На мой взгляд, он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были.
Вирджил сделал то, чего я от него ожидал. Я вижу, что он ведет себя как лидер каждый день.
Когда мы начинаем тренировку, я всегда его слышу. Я не мог бы желать от него большего в этой роли», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5151 голос
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Дэйва Окопа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости