  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слот о встрече ван Дейка с игроками «Ливерпуля»: «Он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были. Я не мог бы желать от него большего в этой роли»
3

Слот о встрече ван Дейка с игроками «Ливерпуля»: «Он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были. Я не мог бы желать от него большего в этой роли»

Арне Слот Арне Слот высказался о командном совещании Вирджила ван Дейка.

Ранее капитан «Ливерпуля» рассказал, что созвал встречу с игроками «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Юнайтед».

«Красные» в воскресенье уступили «МЮ» (1:2) в АПЛ. Это поражение стало для команды четвертым подряд. В среду мерсисайдцы разгромили «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были.

Вирджил сделал то, чего я от него ожидал. Я вижу, что он ведет себя как лидер каждый день.

Когда мы начинаем тренировку, я всегда его слышу. Я не мог бы желать от него большего в этой роли», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5151 голос
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Дэйва Окопа
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoАрне Слот
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ван Дейк собрал игроков «Ливерпуля» после 1:2 с «МЮ»: «Мы расстроились, но после моей встречи все были довольны! У нас был разбор с тренером, но мне хотелось кое-что сказать»
23 октября, 11:57
Ван Дейк про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Я в футболе уже давно и не испытываю облегчения, но это победа, на которую можно опереться. Не хотим втягиваться в негатив вокруг»
22 октября, 21:35
Ван Дейк об 1:2 с «МЮ»: «Второй пропущенный был очень глупым. «Ливерпуль» действовал поспешно, соперник был терпеливее. Сейчас непростое время, и нам всем нужно держаться вместе»
19 октября, 19:00
Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Быть самым большим клубом Англии – наша цель. Мы любим побеждать и оставаться на вершине, но АПЛ – невероятно сложный турнир»
17 октября, 08:57
Главные новости
Захарян с 5.9 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком «Реал Сосьедад» в матче с «Севильей»
24 минуты назад
Станкович об одном ударе в створ «Спартака» против «Оренбурга»: «Я не увидел энергии и эмоций от игроков. Главное – 3 очка»
31 минуту назад
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
40 минут назадLive
Станкович о внешнем недовольстве после 1:0 с «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь»
43 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна», «Айнтрахт» принимает «Санкт-Паули»
сегодня, 13:30Live
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» против «Махачкалы», ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 13:30Live
Мостовой о тренере «Оренбурга» Ахметзянове: «Футбольный человек, вроде. Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»
сегодня, 13:22
«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
сегодня, 13:01
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 13:00Live
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
сегодня, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой про 1:0 «Спартака» с «Оренбургом»: «3 очка не пахнут. Команда в 4 очках от 1-го места»
6 минут назад
«Брест» – «ПСЖ». Хвича, Забарный, Барколя играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
16 минут назад
«Челси» – «Сандерленд». 1:1 – Гарначо и Изидор забили. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«От Месси любой игрок далек. У нас общего – только имя». Верде из ЦСКА про Лео
22 минуты назад
Гарначо забил первый гол за «Челси». Было 6 матчей без результативных действий
23 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
26 минут назадLive
Андреев о Карпине и Семаке: «Результаты второго сильнее – шесть чемпионств говорят сами за себя»
29 минут назад
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Роналдо. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 0:0 – Кастроп удален на 19-й. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
41 минуту назадLive