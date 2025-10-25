Слот о встрече ван Дейка с игроками «Ливерпуля»: «Он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были. Я не мог бы желать от него большего в этой роли»

Арне Слот Арне Слот высказался о командном совещании Вирджила ван Дейка.

Ранее капитан «Ливерпуля» рассказал , что созвал встречу с игроками «Ливерпуля» после поражения от «Манчестер Юнайтед ».

«Красные» в воскресенье уступили «МЮ» (1:2) в АПЛ . Это поражение стало для команды четвертым подряд. В среду мерсисайдцы разгромили «Айнтрахт» (5:1) в Лиге чемпионов.

«На мой взгляд, он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были.

Вирджил сделал то, чего я от него ожидал. Я вижу, что он ведет себя как лидер каждый день.

Когда мы начинаем тренировку, я всегда его слышу. Я не мог бы желать от него большего в этой роли», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».