Гарначо забил первый гол за «Челси». Было 6 матчей без результативных действий

Алехандро Гарначо забил первый гол за «Челси».

Вингер поразил ворота «Сандерленда », на скорости приблизившись к вратарской и забив левой ногой с острого угла.

До этого у Гарначо было 6 официальных матчей за «Челси » без результативных действий.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.