Гарначо забил первый гол за «Челси». Было 6 матчей без результативных действий
Алехандро Гарначо забил первый гол за «Челси».
Вингер поразил ворота «Сандерленда», на скорости приблизившись к вратарской и забив левой ногой с острого угла.
До этого у Гарначо было 6 официальных матчей за «Челси» без результативных действий.
