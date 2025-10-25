Андреев о Карпине и Семаке: «Результаты второго сильнее – шесть чемпионств говорят сами за себя»
Дмитрий Андреев сравнил Сергея Семака и Валерия Карпина в качестве тренеров.
«Зенит» и «Динамо», возглавляемые этими специалистами, сыграют завтра в 13-м туре Мир РПЛ.
«Некорректно сравнивать тренеров напрямую, но если брать по результатам – [у] Семака сильнее, шесть чемпионств говорят сами за себя», – заявил экс-защитник и бывший спортивный директор «Оренбурга».
Под руководством Семака «Зенит» стал чемпионом России шесть раз подряд. У Карпина нет титулов в тренерской карьере.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
