Андреев о Карпине и Семаке: «Результаты второго сильнее – шесть чемпионств говорят сами за себя»

Дмитрий Андреев сравнил Сергея Семака и Валерия Карпина в качестве тренеров.

«Зенит» и «Динамо», возглавляемые этими специалистами, сыграют завтра в 13-м туре Мир РПЛ.

«Некорректно сравнивать тренеров напрямую, но если брать по результатам – [у] Семака сильнее, шесть чемпионств говорят сами за себя», – заявил экс-защитник и бывший спортивный директор «Оренбурга».

Под руководством Семака «Зенит» стал чемпионом России шесть раз подряд. У Карпина нет титулов в тренерской карьере.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
