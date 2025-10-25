  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о тренере «Оренбурга» Ахметзянове: «Футбольный человек, вроде. Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»
28

Мостовой о тренере «Оренбурга» Ахметзянове: «Футбольный человек, вроде. Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»

Александр Мостовой высказался о новом тренере «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове.

«У «Оренбурга» новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт?

Слишковичу не нужно было давать? А до него и еще пять человек было. Но эти фразы об опыте меня смешат. Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать? Отвечаю, что у меня опыта нет (смеется). У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал экс-хавбек сборной России.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5150 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoИльдар Ахметзянов
logoОренбург
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Оренбурга» 8 матчей подряд без побед в РПЛ – 5 поражений и 3 ничьих. Дальше – «Сочи»
сегодня, 13:03
Ахметзянов об «Оренбурге»: «Футболисты достаточно хорошего уровня, воспринимают быстро и воспроизводят все на поле»
11 октября, 04:00
«Оренбург» подтвердил назначение Ахметзянова. Сообщалось, что клуб выкупил тренера у «КАМАЗа» за 20 млн рублей
10 октября, 07:13
Главные новости
Захарян с 5.9 по Индексу ГОЛа стал худшим игроком «Реал Сосьедад» в матче с «Севильей»
23 минуты назад
Станкович об одном ударе в створ «Спартака» против «Оренбурга»: «Я не увидел энергии и эмоций от игроков. Главное – 3 очка»
30 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
39 минут назадLive
Станкович о внешнем недовольстве после 1:0 с «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь»
42 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна», «Айнтрахт» принимает «Санкт-Паули»
сегодня, 13:30Live
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» против «Махачкалы», ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
сегодня, 13:30Live
«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
сегодня, 13:01
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 13:00Live
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
сегодня, 12:59
Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
сегодня, 12:45
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой про 1:0 «Спартака» с «Оренбургом»: «3 очка не пахнут. Команда в 4 очках от 1-го места»
5 минут назад
«Брест» – «ПСЖ». Хвича, Забарный, Барколя играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
15 минут назад
«Челси» – «Сандерленд». 1:1 – Гарначо и Изидор забили. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
«От Месси любой игрок далек. У нас общего – только имя». Верде из ЦСКА про Лео
21 минуту назад
Гарначо забил первый гол за «Челси». Было 6 матчей без результативных действий
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
25 минут назадLive
Андреев о Карпине и Семаке: «Результаты второго сильнее – шесть чемпионств говорят сами за себя»
28 минут назад
«Ростов» – «Динамо» Махачкала. 1:0 – Роналдо. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 0:0 – Кастроп удален на 19-й. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Слот о встрече ван Дейка с игроками «Ливерпуля»: «Он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были. Я не мог бы желать от него большего в этой роли»
37 минут назад