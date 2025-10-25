Мостовой о тренере «Оренбурга» Ахметзянове: «Футбольный человек, вроде. Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»

Александр Мостовой высказался о новом тренере «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове.

«У «Оренбурга» новый главный тренер, но никто его не знает. Вроде, футбольный, играл. Комментаторы говорят, что ему надо набраться опыта, ему нужно время. Подождите! Тем, кто всю жизнь играл, не надо давать опыта и времени? А тем, кто меняются каждый месяц нужно давать время и опыт?

Слишковичу не нужно было давать? А до него и еще пять человек было. Но эти фразы об опыте меня смешат. Иной раз спрашивают, почему вам, Александр Мостовой, не дают тренировать? Отвечаю, что у меня опыта нет (смеется). У меня опыта больше, чем людей на стадион ходит!» — сказал экс-хавбек сборной России.