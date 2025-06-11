Иван Лепский: «Я финансово безграмотный. Все, что придет – потрачу. На себя денег очень жалко, но девушке готов хоть все «Золотое яблоко» скупить. Мама ругает за расточительство»

Иван Лепский рассказал, как распоряжается деньгами.

«Я вообще финансово безграмотный. Все, что придет – потрачу. У меня две собаки чихуахуа, постоянно покупаю им корма, лекарства, игрушки и вкусняшки.

Мы с девушкой еще друг друга балуем. Это неправильно, конечно, так делать нельзя. У меня в примере мама, которая отложила денег на квартиру в Москве. Она меня ругает за расточительство, конечно, но уже смирилась с этим. Как-нибудь с возрастом начну грамотно распоряжаться деньгами.

Мне на себя денег очень жалко. Однако девушке готов хоть все «Золотое яблоко» скупить. Себе же только планшет купил – и все. Брату еще недавно PlayStation подарил. На себя покупаю только необходимое. Деньги, конечно, улетают. Такси в Москве стоит аж 1500! Куда это вообще годится?!» – сказал защитник «Динамо ».