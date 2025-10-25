61

«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»

«Спартак» одержал две победы подряд.

Сегодня команда тренера Деяна Станковича обыграла «Оренбург» (1:0) в Мир РПЛ, а до этого победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3:1 в Фонбет Кубке России.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром», игра пройдет 2 ноября.

«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5072 голоса
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ДинамоДинамо Москва
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
сегодня, 12:59
У Жедсона 4+1 в 5 последних матчах за «Спартак». Сегодня хавбек сделал пас на гол Угальде «Оренбургу»
сегодня, 12:52
Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
сегодня, 12:45
Главные новости
Станкович об одном ударе в створ «Спартака» против «Оренбурга»: «Я не увидел энергии и эмоций от игроков. Главное – 3 очка»
3 минуты назад
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Сандерленд», «МЮ» против «Брайтона», «Ливерпуль» в гостях у «Брентфорда»
12 минут назадLive
Станкович о внешнем недовольстве после 1:0 с «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое, это мои эмоции, я с ними справлюсь»
15 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Гладбаха», «Дортмунд» против «Кельна», «Айнтрахт» принимает «Санкт-Паули»
43 минуты назадLive
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Ростов» против «Махачкалы», ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» сыграет с «Динамо» в воскресенье
43 минуты назадLive
Мостовой о тренере «Оренбурга» Ахметзянове: «Футбольный человек, вроде. Тем, кто всю жизнь играл, опыт и время не нужны? У меня опыта больше, чем людей на стадионе!»
51 минуту назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Наполи», «Ювентус» сыграет с «Лацио» в воскресенье
сегодня, 13:00Live
«Спартак» одолел «Оренбург» – 1:0. Угальде забил на 67-й с паса Жедсона
сегодня, 12:59
Угальде забил 4-й гол в 5 последних матчах РПЛ. До этого не было голов в сезоне
сегодня, 12:45
Хаби Алонсо: «Предстоит первое класико для нашего нового проекта. Хочется отпраздновать победу с нашими болельщиками. «Реал» может играть лучше»
сегодня, 12:32
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Сандерленд». 1:0 – Гарначо забил первый гол за «синих». Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Андреев о Карпине и Семаке: «Результаты второго сильнее – шесть чемпионств говорят сами за себя»
1 минуту назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария». 0:0 – Кастроп удален на 19-й. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Слот о встрече ван Дейка с игроками «Ливерпуля»: «Он самый влиятельный капитан из всех, что у меня были. Я не мог бы желать от него большего в этой роли»
10 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Вильярреал» в гостях у «Валенсии», «Реал» сыграет с «Барсой» в воскресенье
13 минут назад
Первая лига. «Спартак» Кострома в гостях у «Шинника», «Торпедо» против «Чайки»
13 минут назадLive
Кахигао про 1:0 с «Оренбургом»: «Игра «Спартака» не была хорошей. Главное, что взяли три очка»
15 минут назад
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов про 0:1: «Уровень мастерства «Спартака» позволил подойти к нашим воротам во 2-м тайме. Арбитр не ответил про гол – резервный указал, что был штрафной»
20 минут назад
Матч «Баварии» с «Боруссией» Менхенгладбах отложен на 15 минут – мюнхенцы из-за пробок приехали позже на стадион
32 минуты назад
«Украинцы могут быть националистами, но мы не можем вспоминать жертв Волынской резни и быть патриотами?» Польский журналист Колтонь о скандале с баннером на матче «Шахтера»
38 минут назад