«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»

«Спартак» одержал две победы подряд.

Сегодня команда тренера Деяна Станковича обыграла «Оренбург » (1:0) в Мир РПЛ , а до этого победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3:1 в Фонбет Кубке России.

В следующем туре чемпионата России «Спартак » на выезде встретится с «Краснодаром », игра пройдет 2 ноября.