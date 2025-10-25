«Спартак» выиграл 2 матча подряд. Дальше – «Краснодар»
«Спартак» одержал две победы подряд.
Сегодня команда тренера Деяна Станковича обыграла «Оренбург» (1:0) в Мир РПЛ, а до этого победила «Динамо» из Махачкалы со счетом 3:1 в Фонбет Кубке России.
В следующем туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с «Краснодаром», игра пройдет 2 ноября.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?5072 голоса
Зенит
Будет ничья
Динамо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости