«Если Карпина назначат в «Динамо» – будет супер! Очень интересно поработать с ним». Лепский о тренере

Иван Лепский был бы рад назначению Валерия Карпина тренером «Динамо».

«Буду очень рад, если Карпин придет в «Динамо ». Знаю, что он ставит агрессивный и атакующий футбол низом, комбинационный, который показывает сборная России. Это не то чтобы мечта, но мне очень интересно поработать с ним. Если Карпина назначат в «Динамо» – будет супер!

Нам всегда было очень тяжело играть против «Ростова » Валерия Георгиевича, потому что у них большая интенсивность, прессинг, все бегают по 90 минут. Очень интересно, как этот футбол будет смотреться, не в обиду «Ростову», с игроками более высокого класса», – сказал защитник «Динамо», проведший вторую половину минувшего сезона в аренде в «Соколе».