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  • «Если Карпина назначат в «Динамо» – будет супер! Очень интересно поработать с ним». Лепский о тренере
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«Если Карпина назначат в «Динамо» – будет супер! Очень интересно поработать с ним». Лепский о тренере

Иван Лепский был бы рад назначению Валерия Карпина тренером «Динамо».

«Буду очень рад, если Карпин придет в «Динамо». Знаю, что он ставит агрессивный и атакующий футбол низом, комбинационный, который показывает сборная России. Это не то чтобы мечта, но мне очень интересно поработать с ним. Если Карпина назначат в «Динамо» – будет супер! 

Нам всегда было очень тяжело играть против «Ростова» Валерия Георгиевича, потому что у них большая интенсивность, прессинг, все бегают по 90 минут. Очень интересно, как этот футбол будет смотреться, не в обиду «Ростову», с игроками более высокого класса», – сказал защитник «Динамо», проведший вторую половину минувшего сезона в аренде в «Соколе».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
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