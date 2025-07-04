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Сергеев подписал контракт с «Динамо» («Чемпионат»)

Иван Сергеев будет играть за «Динамо».

По информации «Чемпионата», 30-летний нападающий подписал контракт с бело-голубыми.

На Сергеева также претендовал «Спартак», однако сообщалось, что форвард «Крыльев Советов» отказался от предложения красно-белых.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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