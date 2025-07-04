Сергеев подписал контракт с «Динамо» («Чемпионат»)

Иван Сергеев будет играть за «Динамо».

По информации «Чемпионата», 30-летний нападающий подписал контракт с бело-голубыми.

На Сергеева также претендовал «Спартак », однако сообщалось , что форвард «Крыльев Советов» отказался от предложения красно-белых.