«Динамо» и «Крылья» подписали трансферный договор о переходе Сергеева. Форвард 4 июля должен заключить контракт с бело-голубыми («Чемпионат»)

«Динамо» и «Крылья Советов» договорились о переходе Ивана Сергеева.

Клубы подписали трансферный договор по переходу нападающего, сообщает «Чемпионат».

Ожидается, что завтра, 4 июля, Иван Сергеев подпишет личное соглашение с «Динамо».

Ранее появилась информация , что форвард начал склоняться к трансферу в «Спартак» из-за задержки перехода в «Динамо ».

Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ .