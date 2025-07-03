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«Динамо» и «Крылья» подписали трансферный договор о переходе Сергеева. Форвард 4 июля должен заключить контракт с бело-голубыми («Чемпионат»)

«Динамо» и «Крылья Советов» договорились о переходе Ивана Сергеева.

Клубы подписали трансферный договор по переходу нападающего, сообщает «Чемпионат».

Ожидается, что завтра, 4 июля, Иван Сергеев подпишет личное соглашение с «Динамо».

Ранее появилась информация, что форвард начал склоняться к трансферу в «Спартак» из-за задержки перехода в «Динамо».

Сергеев отметился 9 голами и 2 ассистами в 26 матчах прошлого сезона Мир РПЛ.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoИван Сергеев
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
возможные трансферы
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