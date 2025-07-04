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Жена Смолова о чемпионстве «Краснодара»: «Значит, переезд был не зря. Федор сказал, что это и моя победа тоже»

Жена Федора Смолова заявила, что не жалеет о переходе форварда в «Краснодар».

35-летний форвард выиграл титул Мир РПЛ в составе «быков». По завершении сезона «Краснодар» объявил об уходе Смолова. 

«Федор был очень счастлив, как и я за него. Значит, все было не зря. Не зря мы переехали в Краснодар. Все-таки это был важный для нас переезд.

Семья его поддержала, и так получилось, что он стал чемпионом. Мы все были очень рады этому. Он сразу позвонил мне по фейстайму из раздевалки.

Я его поздравляла. Федор сказал, что это победа не только его и команды, но и моя тоже», – сказала Карина Истомина.

Жена Смолова о Краснодаре: «Тяжело адаптироваться в новом месте. Нашла много классных занятий: готовка, рынок. Сейчас в Москве ищу рынок, чтобы купить свежих овощей»

Жена Смолова о переезде в Краснодар: «Действовала в интересах семьи. Нашла точки заземления – рынок, готовка, тихий гедонизм. С поездками с ребенком по 15 часов 2 раза в месяц справлялась»

Жена Смолова о Краснодаре: «Точно не мой город. Федя уезжал на неделю на игры, без него очень тоскливо – вокруг серость. Хотя и в Москве серость, но здесь это ощущается иначе»

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Карина Истомина
logoФедор Смолов
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